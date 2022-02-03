«Реал» вырвал победу в матче с «Олимпиакосом», совершив камбэк с отставания -16

«Реал» в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Олимпиакос» — 75:67 (10:15, 14:23, 26:13, 25:16). Мадридский клуб сумел совершить камбэк после перерыва, уступая -16 по ходу второй четверти.



В составе «Реала» лучшую статистику показали Томас Эртель (20 очков), Гершон Ябуселе (11 очков, 9 подборов), Уолтер Тавареш (11 очков, 9 подборов, 4 блок-шота), Серхио Юль (8 очков) и Руди Фернандес (8 очков). В составе «Олимпиакоса» отличились Александр Везенков (16 очков), Тайлер Дорси (13 очков), и Костас Слукас (12 очков, 6 передач).

«Реал» (19-3) занимает первое место в турнирной таблице Евролиги. Потерпевший четыре поражений подряд «Олимпиакос» находится на шестой позиции с балансом 12-9.