«Реал» вырвал победу в матче с «Олимпиакосом», совершив камбэк с отставания -16
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«Реал» в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Олимпиакос» — 75:67 (10:15, 14:23, 26:13, 25:16). Мадридский клуб сумел совершить камбэк после перерыва, уступая -16 по ходу второй четверти.
В составе «Реала» лучшую статистику показали Томас Эртель (20 очков), Гершон Ябуселе (11 очков, 9 подборов), Уолтер Тавареш (11 очков, 9 подборов, 4 блок-шота), Серхио Юль (8 очков) и Руди Фернандес (8 очков). В составе «Олимпиакоса» отличились Александр Везенков (16 очков), Тайлер Дорси (13 очков), и Костас Слукас (12 очков, 6 передач).
«Реал» (19-3) занимает первое место в турнирной таблице Евролиги. Потерпевший четыре поражений подряд «Олимпиакос» находится на шестой позиции с балансом 12-9.
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
02 февраля 2022, среда. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
75 : 67
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Эртель - 20, Тавареш - 11, Ябуселе - 11, Льюль - 8, Фернандес - 8, Уильямс-Госс - 6, Козёр - 5, Пуарье - 3, Абальде - 2, Рэндольф - 1, Алосен, Томпкинс
Олимпиакос: Везенков - 16, Дорси - 13, Слукас - 12, Фалль - 8, Уолкап - 6, Жан-Шарль - 5, Мартин - 4, Маккиссик - 3, Лунцис, Муоса, Папаниколау, Принтезис
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