Игрок УНИКСа побил рекорд Ману Джинобили в Евролиге

Форвард УНИКСа Джон Браун в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (76:67) набрал 15 очков, 11 подборов и 5 перехватов. Браун превысил отметку 64 перехвата за сезон, побив рекорд легендарного аргентинского экс-игрока «Виртуса» Ману Джинобили. В среднем за сезон Браун набирает 2,8 перехвата и лидирует по этому показателю в Евролиге.

УНИКС поднялся на шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В активе российской команды 13 побед в 23 матчах. «Жальгирис» потерпел восьмое поражение подряд в Евролиге, литовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице с тремя победами в 21 матче. Следующий матч в Евролиге УНИКС проведёт с сербской командой «Црвена Звезда» в гостях 11 февраля.