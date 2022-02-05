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«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Реала» в Евролиге

«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Реала» в Евролиге
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Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде встречался с «Реалом». Встреча завершилась в пользу испанского клуба — 85:64 (23:23, 22:13, 24:15, 16:13).

Только в первой четверти баскетболистам «Зенита» удалось навязать борьбу своим соперникам из Мадрида. Три оставшиеся десятиминутки прошли с явным преимуществом хозяев паркета, что и принесло им победу в этой встрече.

Самыми результативными в составе победителей стали Гершон Ябуселе и Серхио Льюль, записавшие на свой счёт по 13 очков. Лучшей результативностью в составе российского клуба отметился Алекс Пойтресс (21 очко).

Следующий матч в Евролиге «Зенит» также проведёт на выезде и сыграет с немецкой «Альбой». Встреча состоится 8 февраля. Мадридский «Реал» также ждёт выездной матч — они встретятся с турецким «Фенербахче».

В других матчах дня «Анадолу Эфес» обыграл АСВЕЛ (78:72), «Баскония» уступила «Олимпиакосу» (62:72).

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
04 февраля 2022, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
85 : 64
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Реал Мадрид: Льюль - 13, Ябуселе - 13, Томпкинс - 12, Пуарье - 10, Козёр - 9, Тавареш - 8, Фернандес - 8, Абальде - 6, Эртель - 6, Алосен, Рэндольф, Уильямс-Госс
Зенит: Пойтресс - 21, Лойд - 14, Мики - 10, Д. Кулагин - 8, Бэрон - 6, Карасёв - 5, Вольхин, Зубков, Картер, Кузминскас, Пушков
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