«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Реала» в Евролиге

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде встречался с «Реалом». Встреча завершилась в пользу испанского клуба — 85:64 (23:23, 22:13, 24:15, 16:13).



Только в первой четверти баскетболистам «Зенита» удалось навязать борьбу своим соперникам из Мадрида. Три оставшиеся десятиминутки прошли с явным преимуществом хозяев паркета, что и принесло им победу в этой встрече.



Самыми результативными в составе победителей стали Гершон Ябуселе и Серхио Льюль, записавшие на свой счёт по 13 очков. Лучшей результативностью в составе российского клуба отметился Алекс Пойтресс (21 очко).



Следующий матч в Евролиге «Зенит» также проведёт на выезде и сыграет с немецкой «Альбой». Встреча состоится 8 февраля. Мадридский «Реал» также ждёт выездной матч — они встретятся с турецким «Фенербахче».

В других матчах дня «Анадолу Эфес» обыграл АСВЕЛ (78:72), «Баскония» уступила «Олимпиакосу» (62:72).