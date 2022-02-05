«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Реала» в Евролиге

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде встречался с «Реалом». Встреча завершилась в пользу испанского клуба — 85:64 (23:23, 22:13, 24:15, 16:13).
Только в первой четверти баскетболистам «Зенита» удалось навязать борьбу своим соперникам из Мадрида. Три оставшиеся десятиминутки прошли с явным преимуществом хозяев паркета, что и принесло им победу в этой встрече.
Самыми результативными в составе победителей стали Гершон Ябуселе и Серхио Льюль, записавшие на свой счёт по 13 очков. Лучшей результативностью в составе российского клуба отметился Алекс Пойтресс (21 очко).
Следующий матч в Евролиге «Зенит» также проведёт на выезде и сыграет с немецкой «Альбой». Встреча состоится 8 февраля. Мадридский «Реал» также ждёт выездной матч — они встретятся с турецким «Фенербахче».
В других матчах дня «Анадолу Эфес» обыграл АСВЕЛ (78:72), «Баскония» уступила «Олимпиакосу» (62:72).
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