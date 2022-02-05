Американский форвард Джон Холланд вернулся в УНИКС

Пресс-служба УНИКСа объявила о возвращении форварда Джона Холланда. Соглашение с американским баскетболистом вступит в силу после прохождения медицинского осмотра и продлится до конца нынешнего сезона.



Холланд выступал за УНИКС в минувшем сезоне. В общей сложности он провёл за казанцев 22 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 9,1 очка, 2,9 подбора, 1,9 передачи, 1,2 перехвата. В 21 матче Еврокубка-2020/2021 средняя статистика Холланда составила 10,3 очка, 2,3 подбора, 1,7 передачи, 0,9 перехвата за 22.3 минуты на паркете.

Фото можно посмотреть на странице УНИКСа в «Твиттере».

Нынешний сезон Джон начал в Пуэрто-Рико, где выступал в составе команды «Каридурос де Фахардо». Средняя статистика игрока составила 12,8 очка, 3,8 подбора, 2,2 передачи, 1,1 перехвата за 26,9 минут на площадке.