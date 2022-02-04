Велимир Перасович прокомментировал выездную победу УНИКСа над «Жальгирисом» в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (76:67).

«Наш соперник сумел набрать только 28 очков во второй половине встречи, поскольку мы стали более собранными в защите. Считаю, игра в обороне всегда должна быть приоритетом. Рад, что сегодня нам удалось надёжно отзащищаться на протяжении большей части игры, за исключением первой четверти.



Победы всегда очень важны. Когда вы проигрываете, это не круто, даже если играете хорошо. Мы всё ещё в гонке за плей-офф. На старте второго круга у нас было несколько очень тяжёлых игр, и теперь наша задача побеждать на домашней площадке и постараться обыграть соперников на выезде», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.