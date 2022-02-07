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«Бруклин» потерпел 8-е поражение кряду, разгромно уступив на выезде «Денверу»

«Бруклин» потерпел 8-е поражение кряду, разгромно уступив на выезде «Денверу»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 124:104.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 10 передач. Лучшая результативность в матче у защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга, на счету которого дабл-дабл из 27 очков, 5 подборов и 11 передач.

Потерпев очередное поражение «Бруклин» продлил свою неудачную серию до восьми игр, а «Денвер» в свою очередь одержал первую победу после трёх поражений кряду.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Бартон - 21, Гордон - 17, Грин - 12, Моррис - 12, Форбс - 11, Ннаджи - 10, Хиланд - 6, Казинс - 5, Кампаццо - 3, Грин, Маррей, Портер, Риверс, Рид, Ховард, Чанчар
Бруклин Нетс: Ирвинг - 27, Томас - 20, Гриффин - 19, Миллз - 14, Браун - 10, Джонсон - 5, Шарп - 4, Бембри - 3, Эдвардс - 2, Дюк, Дюрант, Картер, Клэкстон, Миллсэп, Олдридж, Харден, Харрис

В параллельных матчах «Миннесота Тимбервулвз» одержала 4-ю победу подряд, обыграв дома «Детройт Пистонс» (118:105), а «Чикаго Буллз» уступил «Филадельфии Сиксерс» (108:119).

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 105
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Расселл - 22, Бисли - 20, Эдвардс - 17, Макдэниелс - 13, Беверли - 10, Маклафлин - 4, Рид - 3, Вандербилт - 2, Принс - 2, Ноуэлл - 1, Больмаро, Лейман, Найт, Окоги, Райт
Детройт Пистонс: Бей - 24, Лайлз - 16, Джозеф - 15, Диалло - 11, Грант - 10, Хейз - 10, Джексон - 9, Стюарт - 5, Олиник - 3, Макгрудер - 2, Гарза, Джексон, Каннингем, Ли, Ливерс, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
108 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Дерозан - 45, Вучевич - 23, Грин - 17, Досунму - 8, Hill - 5, Браун - 5, Томас - 5, Болл, Брэдли, Джонс, Карузо, Кук, Лавин, Маккинни, Симонович, Уайт, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 40, Харрис - 23, Макси - 16, Карри - 12, Коркмаз - 9, Ньянг - 9, Грин - 8, Драммонд - 2, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Тибулл
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