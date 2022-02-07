«Бруклин» потерпел 8-е поражение кряду, разгромно уступив на выезде «Денверу»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 124:104.
Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 10 передач. Лучшая результативность в матче у защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга, на счету которого дабл-дабл из 27 очков, 5 подборов и 11 передач.
Потерпев очередное поражение «Бруклин» продлил свою неудачную серию до восьми игр, а «Денвер» в свою очередь одержал первую победу после трёх поражений кряду.
В параллельных матчах «Миннесота Тимбервулвз» одержала 4-ю победу подряд, обыграв дома «Детройт Пистонс» (118:105), а «Чикаго Буллз» уступил «Филадельфии Сиксерс» (108:119).
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