Янис Тимма провёл лучший матч за новый клуб в США

Экс-игрок «Химок» и УНИКСа Янис Тимма, ныне выступающий в фарм-команде «Орландо» — «Лейкленд Мэджик», в очередном матче набрал 17 очков и вошёл в тройку самых результативных игроков встречи.

Его команда встречалась дома с «Гринсборо Суорм» и одержала победу со счётом 107:97.

Последние два года Тимма провёл в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.

После «Химок» Тимма пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора. Затем он перешёл в УНИКС, но вскоре вновь покинул казанский клуб.