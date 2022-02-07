Янис Тимма провёл лучший матч за новый клуб в США
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Экс-игрок «Химок» и УНИКСа Янис Тимма, ныне выступающий в фарм-команде «Орландо» — «Лейкленд Мэджик», в очередном матче набрал 17 очков и вошёл в тройку самых результативных игроков встречи.
Его команда встречалась дома с «Гринсборо Суорм» и одержала победу со счётом 107:97.
Последние два года Тимма провёл в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.
После «Химок» Тимма пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора. Затем он перешёл в УНИКС, но вскоре вновь покинул казанский клуб.
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