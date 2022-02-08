Директор зоопарка объяснил, почему гориллы сходят с ума, когда видят Шакила О’Нила

Во время недавнего эпизода The Big Podcast with Shaq Шакил О'Нил рассказал, что гориллы пугаются и хотят с ним подраться, когда он появляется в зоопарках.
Бывший баскетболист позвонил директору зоопарка в Майами, который подтвердил эту историю.
«Самец гориллы видит Шака и думает, что он хочет забрать его самок. Он замолкает и пытается встать, чтобы выглядеть как можно больше.
Но в конце концов горилла отступает. Она знает, кто здесь главный», — сказал директор.
Шакил О'Нил выступал в НБА за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
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