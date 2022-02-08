Известный телеведущий — Кевину Дюранту: прекрати нести чушь

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит вновь высказался по поводу форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, который ранее назвал его «откровенным хейтером».

Ранее Смит заявил, что если «Бруклин» не выиграет титул, то Дюранта запомнят как игрока, ушедшего от Стефена Карри к Кайри Ирвингу.

«Я не желаю этого. Я не болею за это. Я просто говорю то, как я вижу, и основываюсь на том, что было раньше. Никто из нас не может управлять этим повествованием. Мы просто должны называть вещи своими именами.

Я не хотел проявить к тебе неуважение, и ты это прекрасно знаешь.

Так что хватит нести чушь. Я называю тебя лучшим в мире. Дело не в твоей игре, и ты это знаешь. Мы все знаем, что ты великий и что ты чемпион. Мы будем праздновать это вечно, когда ты закончишь играть…

Но прямо сейчас вы ещё играете. Главы всё ещё пишутся. Тебя оценивают по тому, что происходит в данный момент», — написал Эй Смит в своём «твиттере».