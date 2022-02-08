Победный бросок Мэйо с сиреной третьего овертайма матча с ЦСКА — момент недели в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов прошедшей игровой недели.

В подборке:

Победное попадание О Джея Мэйо (УНИКС), ключевой перехват Джордана Лойда («Зенит»), полёты Семёна Антонова и Джоэля Боломбоя (ЦСКА), восхитительная передача не глядя Андрея Воронцевича и данк Джона Брауна III (оба — УНИКС).

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, 20 февраля состоится Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что главными тренерами команд станут Велимир Перасович и Зоран Лукич. Главный тренер УНИКСа возглавит команду «Звёзды Мира», а главный тренер «Нижнего Новгорода» — команду «Звёзды России». Об этом сообщается на официальном сайте Единой лиги ВТБ.



14 февраля Велимир Перасович и Зоран Лукич назовут стартовые пятёрки своих команд.