Победный бросок Мэйо с сиреной третьего овертайма матча с ЦСКА — момент недели в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов прошедшей игровой недели.
В подборке:
Победное попадание О Джея Мэйо (УНИКС), ключевой перехват Джордана Лойда («Зенит»), полёты Семёна Антонова и Джоэля Боломбоя (ЦСКА), восхитительная передача не глядя Андрея Воронцевича и данк Джона Брауна III (оба — УНИКС).
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Напомним, 20 февраля состоится Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ.
Ранее сообщалось, что главными тренерами команд станут Велимир Перасович и Зоран Лукич. Главный тренер УНИКСа возглавит команду «Звёзды Мира», а главный тренер «Нижнего Новгорода» — команду «Звёзды России». Об этом сообщается на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
14 февраля Велимир Перасович и Зоран Лукич назовут стартовые пятёрки своих команд.
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