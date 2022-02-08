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«Фенербахче» прервал серию «Реала» из 9 побед, «Милан» выиграл в Литве

«Фенербахче» прервал серию «Реала» из 9 побед, «Милан» выиграл в Литве
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Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» на домашней площадке принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 66:51 (19:8, 8:9, 21:13, 18:21) в пользу турецкой команды.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Марко Гудурич, записавший на свой счёт 12 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился центровой Уолтер Тавареш (14). Отметим, что «Фенербахче» прерывал девятиматчевую победную серию «Реала» в Евролиге.

В другом матче игрового дня «Жальгирис» встречался с «Миланом». Противостояние проходило на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилось со счётом 74:70 (17:18, 18:17, 18:16, 21:19) в пользу итальянского клуба. Защитник Малькольм Дилэйни принёс «Милану» 20 очков. У литовской команды чаще других отличался разыгрывающий Лукас Лекавичюс — 16 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
08 февраля 2022, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
66 : 51
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фенербахче: Гудурич - 12, Махмутоглу - 10, Пьерр - 10, Флойд - 9, Хенри - 8, Акпинар - 6, Букер - 6, Полонара - 5, Биберович, Бирсен, Дювериоглу
Реал Мадрид: Тавареш - 14, Льюль - 12, Фернандес - 9, Алосен - 4, Нуньес - 3, Томпкинс - 3, Козёр - 2, Пуарье - 2, Уильямс-Госс - 2, Абальде, Рэндольф, Ябуселе
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
08 февраля 2022, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
70 : 74
Олимпия Милан
Милан, Италия
Жальгирис: Лекавичюс - 16, Кавано - 13, Улановас - 9, Ловернь - 8, Лукошюнас - 8, Милакнис - 5, Уэбстер - 4, Небо - 3, Гиффей - 2, Янкунас - 2, Блажевич, Миниотас
Олимпия Милан: Дилэйни - 20, Дэниелс - 15, Хайнс - 11, Родригес - 10, Бентил - 5, Холл - 5, Альвити - 3, Мелли - 3, Риччи - 2, Билига, Грант, Тарчевски
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