«Фенербахче» прервал серию «Реала» из 9 побед, «Милан» выиграл в Литве

Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» на домашней площадке принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 66:51 (19:8, 8:9, 21:13, 18:21) в пользу турецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал защитник Марко Гудурич, записавший на свой счёт 12 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился центровой Уолтер Тавареш (14). Отметим, что «Фенербахче» прерывал девятиматчевую победную серию «Реала» в Евролиге.
В другом матче игрового дня «Жальгирис» встречался с «Миланом». Противостояние проходило на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилось со счётом 74:70 (17:18, 18:17, 18:16, 21:19) в пользу итальянского клуба. Защитник Малькольм Дилэйни принёс «Милану» 20 очков. У литовской команды чаще других отличался разыгрывающий Лукас Лекавичюс — 16 очков.
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