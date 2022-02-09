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Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» победить «Финикс»

Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» победить «Финикс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Финикс Санз». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 114:109.

Значительный вклад в успех гостей внёс Крис Пол – 16 очков и 12 передач. У «Филадельфии» выделился Джоэл Эмбиид, на его счету 34 очка и 12 подборов.

В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Индиана Пэйсерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 133:112.

Самым результативным игроком у «Атланты» стал Трей Янг, набравший 34 очка и 11 передач. Лучше всех у «Индианы» выступил Крис Дуарте, у него 25 очков.

Также «Бостон Селтикс» обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 126:91, у Роберта Уильямса дабл-дабл (12 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
91 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Картер - 21, Джонсон - 17, Томас - 17, Дюк - 13, Бембри - 6, Гриффин - 6, Миллз - 5, Браун - 4, Шарп - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Миллсэп, Олдридж, Харден, Харрис, Эдвардс
Бостон Селтикс: Браун - 22, Смарт - 22, Тейтум - 19, Уильямс - 12, Шрёдер - 11, Притчард - 9, Хорфорд - 9, Кантер - 7, Уильямс - 5, Несмит - 4, Фернанду - 4, Ричардсон - 2, Бол, Дозьер, Лэнгфорд, Томас, Хозер
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 114
Финикс Санз
Финикс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Харрис - 30, Макси - 14, Ньянг - 8, Тибулл - 8, Коркмаз - 5, Драммонд - 4, Грин - 3, Карри - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер
Финикс Санз: Букер - 35, Бриджес - 23, Пол - 16, Макги - 15, Эйтон - 10, Джонсон - 7, Пэйтон - 6, Смит - 2, Бийомбо, Джексон, Камински, Краудер, Надер, Пэйн, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
133 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Янг - 34, Коллинс - 20, Оконгву - 14, Богданович - 13, Хаертер - 12, Галлинари - 9, Дьенг - 8, Хантер - 8, Капела - 6, Райт - 4, Луваву-Кабарро - 3, Нокс - 2, Джонсон, Купер, Л. Уильямс, Мэйс
Индиана Пэйсерс: Дуарте - 25, Stephenson - 24, Бриссетт - 15, Битадзе - 14, Sykes - 10, Вашингтон - 10, Taylor - 7, Крэйг - 7, Брогдон, Джексон, Лэмб, Макконнелл, Перри, Рубио, Сабонис, Тёрнер, Уоррен, Холидэй
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