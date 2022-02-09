Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» победить «Финикс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Финикс Санз». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 114:109.
Значительный вклад в успех гостей внёс Крис Пол – 16 очков и 12 передач. У «Филадельфии» выделился Джоэл Эмбиид, на его счету 34 очка и 12 подборов.
В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Индиана Пэйсерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 133:112.
Самым результативным игроком у «Атланты» стал Трей Янг, набравший 34 очка и 11 передач. Лучше всех у «Индианы» выступил Крис Дуарте, у него 25 очков.
Также «Бостон Селтикс» обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 126:91, у Роберта Уильямса дабл-дабл (12 очков и 11 подборов).
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