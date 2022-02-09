НБА назвала 15 величайших тренеров в истории. В списке 4 современных специалиста

Национальная баскетбольная ассоциация назвала список из 15 величайших тренеров в истории лиги. В этот список попали сразу четыре современных специалиста — Док Риверс («Филадельфия Сиксерс»), Эрик Споэльстра («Майами Хит»), Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») и Грег Попович («Сан-Антонио Спёрс»).
15 величайших тренеров по версии НБА:
Фил Джексон (11 титулов с «Чикаго» и «Лейкерс», 1155 побед, 70% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)
Ред Ауэрбах (9 титулов с «Бостоном», 938 побед, 67% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)
Пэт Райли (5 титулов с «Лейкерс» и «Майами», 1210 побед, 64% побед, 3 раза признан лучшим тренером года)
Грегг Попович (5 титулов с «Сан-Антонио», 1330 побед, 66% побед, 3 раза признан лучшим тренером года)
Стив Керр (3 титула с «Голден Стэйт», 417 побед, 69% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)
Чак Дэйли (2 титула с «Детройтом», 638 побед, 59% побед)
Ред Хольцман (2 титула с «Никс», 696 побед, 53% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)
Эрик Споэльстра (2 титула с «Майами», 642 победы, 59% побед)
Кей Си Джонс (2 титула с «Бостоном», 552 победы, 64% побед)
Лэрри Браун (титул с «Детройтом», 1327 побед, 57% побед, 3 раза признан лучшим тренером года в АБА)
Док Риверс (титул с «Бостоном», 1024 победы, 59% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)
Джек Рэмси (титул с «Портлендом», 864 победы, 53% побед)
Ленни Уилкенс (титул с «Сиэтлом», 1332 победы, 54% побед, 1 раз признан лучшим тренером года)
Дон Нельсон (1335 побед за карьеру, 58% побед, 3 раза лучший тренер года)
Джерри Слоун (1221 победа, 60% побед, 2 финала).
8 тренеров из представленных были в списке 10 лучших тренеров, опубликованном в 1996 году на 50-летие НБА. В новой версии убрали Билла Фитча (титул с «Бостоном») и Джона Кундлу (5 титулов с «Лейкерс» в НБА и еще один в НБЛ).
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