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ЦСКА проиграл «Маккаби», уступая «-21» после первой половины

ЦСКА проиграл «Маккаби», уступая «-21» после первой половины
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Московский ЦСКА на выезде уступил «Маккаби» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой израильского клуба со счётом 84:75.

Хозяева паркета на протяжении первой половины встречи владели инициативой, к большому перерыву поведя в счёте с разницей «+21». Во второй половине встречи ЦСКА попытался исправить положение, однако времени армейцам для того, чтобы навязать борьбу оппонентам, не хватило.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 23 очка. В составе ЦСКА 17 очков набрал Габриэль Лундберг.

В следующей встрече ЦСКА на выезде сыграет с «Баварией», матч состоится 24 февраля. «Маккаби» в тот же день на выезде сыграет с турецким «Анадолу Эфес».

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
10 февраля 2022, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
84 : 75
ЦСКА
Москва, Россия
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 23, Жижич - 14, Эванс - 11, ДиБартоломео - 10, Рейнольдс - 9, Томас - 7, Коэн - 6, Калояро - 4, Блайзер, Брандвейн, Деррик Уильямс, Соркин
ЦСКА: Лундберг - 17, Милутинов - 12, Григонис - 10, Хэкетт - 9, Боломбой - 6, Ухов - 6, Антонов - 5, Курбанов - 5, Швед - 4, Хоменко - 1, Ивлев, Лопатин
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