ЦСКА проиграл «Маккаби», уступая «-21» после первой половины

Московский ЦСКА на выезде уступил «Маккаби» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой израильского клуба со счётом 84:75.



Хозяева паркета на протяжении первой половины встречи владели инициативой, к большому перерыву поведя в счёте с разницей «+21». Во второй половине встречи ЦСКА попытался исправить положение, однако времени армейцам для того, чтобы навязать борьбу оппонентам, не хватило.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Скотти Уилбекин, набравший 23 очка. В составе ЦСКА 17 очков набрал Габриэль Лундберг.



В следующей встрече ЦСКА на выезде сыграет с «Баварией», матч состоится 24 февраля. «Маккаби» в тот же день на выезде сыграет с турецким «Анадолу Эфес».