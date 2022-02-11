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Хавьер Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от «Альбы»

Хавьер Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от «Альбы»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итог матча 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (67:76).

«Альба» играла лучше в последней четверти. В конце третьей четверти мы были на два очка впереди, но допустили глупые фолы. Неуместный провал в защите, и «Альба» реализовала трёхочковый. После этого мы особо не возвращались в игру и не смогли перевернуть её ход. «Альба» решила исход встречи за последние несколько минут. Мы пропустили несколько бросков, нам не хватило энергии в обороне", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Альбы».

«Зенит» располагается на пятом месте в турнирной таблице Евролиги, выиграв 14 матчей из 23. «Альба» занимает 15-ю строчку, на счету команды восемь побед в 24 играх.

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