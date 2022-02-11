51 очко Дончича принесли «Далласу» победу над «Клипперс»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:105.

Наибольший вклад в победу «Далласа» внёс словенский защитник Лука Дончич, на счету которого 51 очко, 9 подборов и 6 передач. Наибольшей результативностью в составе «Клипперс» отметился форвард Маркус Моррис – 21 очко.

«Даллас Маверикс» (33-23) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (27-30) идёт на 8-й позиции.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» вновь проведут очную встречу. Она пройдёт в ночь на воскресенье, 13 февраля. Начало – 4:30 мск.