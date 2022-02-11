51 очко Дончича принесли «Далласу» победу над «Клипперс»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:105.
Наибольший вклад в победу «Далласа» внёс словенский защитник Лука Дончич, на счету которого 51 очко, 9 подборов и 6 передач. Наибольшей результативностью в составе «Клипперс» отметился форвард Маркус Моррис – 21 очко.
«Даллас Маверикс» (33-23) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (27-30) идёт на 8-й позиции.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» вновь проведут очную встречу. Она пройдёт в ночь на воскресенье, 13 февраля. Начало – 4:30 мск.
- 11 февраля 2022
-
07:25
-
06:55
-
03:33
-
01:39
-
01:34
-
01:23
-
01:17
-
00:09
- 10 февраля 2022
-
23:51
-
23:12
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
21:56
-
21:27
-
20:47
-
20:22
-
19:59
-
19:00
-
17:41
-
16:10
-
15:19
-
14:24
-
13:21
-
12:13
-
11:12
-
10:38
-
10:17
-
09:12
-
08:59
-
06:39
-
00:35
- 9 февраля 2022
-
23:24
-
22:28
-
21:19