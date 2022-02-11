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51 очко Дончича принесли «Далласу» победу над «Клипперс»

51 очко Дончича принесли «Далласу» победу над «Клипперс»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:105.

Наибольший вклад в победу «Далласа» внёс словенский защитник Лука Дончич, на счету которого 51 очко, 9 подборов и 6 передач. Наибольшей результативностью в составе «Клипперс» отметился форвард Маркус Моррис – 21 очко.

«Даллас Маверикс» (33-23) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (27-30) идёт на 8-й позиции.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» вновь проведут очную встречу. Она пройдёт в ночь на воскресенье, 13 февраля. Начало – 4:30 мск.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
112 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 51, Финни-Смит - 12, Баллок - 11, Брансон - 11, Клебер - 8, Пауэлл - 8, Нтиликина - 5, Грин - 4, Бёрк - 2, Браун, Браун, Крисс, Марьянович, Пинсон, Порзингис, Хардуэй-младший
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 21, Пауэлл - 19, Джексон - 18, Мэнн - 13, Батюм - 10, Зубац - 8, Кеннард - 8, Ковингтон - 4, Коффи - 2, Хартенштайн - 2, Бостон, Джордж, Ибака, Леонард, Престон, Скрабб
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