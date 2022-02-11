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«Зенит» хочет переманить Уилла Клайберна у ЦСКА, предложив контракт на $ 4,5 млн

«Зенит» хочет переманить Уилла Клайберна у ЦСКА, предложив контракт на $ 4,5 млн
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Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении форварда ЦСКА Уилла Клайберна, сообщает инсайдер Георге Заккас. По информации источника, «Зенит» собирается предложить американскому баскетболисту двухлетний контракт с зарплатой свыше $ 2 млн за сезон.

Действующий контракт Клайберна истекает по окончании сезона-2021/2022.

В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.

Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, став MVP «Финала четырёх».

ЦСКА в нынешнем розыгрыше Евролиги занимает шестое место в таблице регулярного чемпионата. «Зенит» находится на пятой строчке.

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