«Зенит» хочет переманить Уилла Клайберна у ЦСКА, предложив контракт на $ 4,5 млн

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении форварда ЦСКА Уилла Клайберна, сообщает инсайдер Георге Заккас. По информации источника, «Зенит» собирается предложить американскому баскетболисту двухлетний контракт с зарплатой свыше $ 2 млн за сезон.



Действующий контракт Клайберна истекает по окончании сезона-2021/2022.



В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.



Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, став MVP «Финала четырёх».

ЦСКА в нынешнем розыгрыше Евролиги занимает шестое место в таблице регулярного чемпионата. «Зенит» находится на пятой строчке.