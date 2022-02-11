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Владимир Гомельский ответил на резкое мнение об игре Алексея Шведа за ЦСКА

Владимир Гомельский ответил на резкое мнение об игре Алексея Шведа за ЦСКА
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Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на мнение болельщика об игре защитника Алексея Шведа за ЦСКА.

«Что это было сегодня? Клуб поставил деньги на проигрыш? А если серьёзно, то вам не кажется, что команда за этот сезон «обшведилась», превратилась в «Химки»? То, чего боялись многие, произошло. Это в точности «Химки». Имена есть, желания борьбы нет, игроки просто не хотят играть, так безвольно сливать игры, я даже не помню, когда такое было, и это именно в этом сезоне произошло.

Подписали дядю за $ 2,5 млн, который морально разложил команду, который из 30 попыток трёхочковых забивает 2-3. Просто абсурд, 2 балла, Швед однозначно одно из худших подписаний, хуже только Джеймс», — написал пользователь.

«Но ведь подписали. Решение принимал не Швед, а менеджмент», — ответил Владимир Гомельский на своём сайте.

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