Владимир Гомельский ответил на резкое мнение об игре Алексея Шведа за ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на мнение болельщика об игре защитника Алексея Шведа за ЦСКА.
«Что это было сегодня? Клуб поставил деньги на проигрыш? А если серьёзно, то вам не кажется, что команда за этот сезон «обшведилась», превратилась в «Химки»? То, чего боялись многие, произошло. Это в точности «Химки». Имена есть, желания борьбы нет, игроки просто не хотят играть, так безвольно сливать игры, я даже не помню, когда такое было, и это именно в этом сезоне произошло.
Подписали дядю за $ 2,5 млн, который морально разложил команду, который из 30 попыток трёхочковых забивает 2-3. Просто абсурд, 2 балла, Швед однозначно одно из худших подписаний, хуже только Джеймс», — написал пользователь.
«Но ведь подписали. Решение принимал не Швед, а менеджмент», — ответил Владимир Гомельский на своём сайте.
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