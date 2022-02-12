Шикарный блок-шот на Шведе и зверский данк гиганта ростом 224 см — в топ-10 тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов 26-го тура регулярного чемпионата.
В подборку вошли эффектный данк центрового «Зенита» Джордана Мики после передачи защитника Билли Бэрона, данк и блок-шот 18-летнего форварда АСВЕЛа Виктора Вембаньямы на центровом «Панатинаикоса» Георгиосе Папаяннисе, мощный данк центрового «Олимпиакоса» Мустафы Фалля после скрытой передачи форварда Костаса Папаниколау, роскошный блок-шот форварда «Маккаби» Оза Блэйзера в стиле чейздаун на защитнике ЦСКА Алексее Шведе, сокрушительный данк самого высокого игрока Евролиги, 224-сантиметрового центрового «Альбы» Криста Кумадже. Лучший момент тура — победный бросок разыгрывающего «Олимпиакоса» Костаса Слукаса с финальной сиреной овертайма матча с «Анадолу Эфес» (87:85).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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