Шикарный блок-шот на Шведе и зверский данк гиганта ростом 224 см — в топ-10 тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов 26-го тура регулярного чемпионата.

В подборку вошли эффектный данк центрового «Зенита» Джордана Мики после передачи защитника Билли Бэрона, данк и блок-шот 18-летнего форварда АСВЕЛа Виктора Вембаньямы на центровом «Панатинаикоса» Георгиосе Папаяннисе, мощный данк центрового «Олимпиакоса» Мустафы Фалля после скрытой передачи форварда Костаса Папаниколау, роскошный блок-шот форварда «Маккаби» Оза Блэйзера в стиле чейздаун на защитнике ЦСКА Алексее Шведе, сокрушительный данк самого высокого игрока Евролиги, 224-сантиметрового центрового «Альбы» Криста Кумадже. Лучший момент тура — победный бросок разыгрывающего «Олимпиакоса» Костаса Слукаса с финальной сиреной овертайма матча с «Анадолу Эфес» (87:85).

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