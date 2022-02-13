Ирвинг: я сфокусирован на освобождении народа от капиталистической системы подавления

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг вступил в спор с пользователями «Твиттера».
«Мне кажется, что ваш с Кевином Дюрантом уровень развития как у расстроенного восьмиклассника», — написал один из подписчиков Ирвинга.
«Или в нашем лице вы видите пример совершенства чернокожих в определённом умении, которым обладают лишь несколько человек из миллиардов», — ответил Ирвинг.
На заявление пользователя о том, что его антиваксерские взгляды привели к побегу из команды Джеймса Хардена, Ирвинг ответил следующее: «Безотносительно всего остального я обеспечил себя до конца жизни, а ещё смог обеспечить семь следующих поколений моей семьи. И всё это я сделал до того, как мне исполнилось 30 лет. Мне нравится быть чудаком! Чудаки, объединяйтесь!».
На вопрос о том, в чём смысл его позиции, Ирвинг высказался весьма размыто.
«Я сфокусирован на освобождении народа от расистской и капиталистической системы подавления, в которой мы существуем», — написал Ирвинг.
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