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«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», «Даллас» уступил «Клипперс», несмотря на 45-15 Дончича

«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», «Даллас» уступил «Клипперс», несмотря на 45-15 Дончича
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 117:115.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Клэй Томпсон – 33 очка. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 26 очков и 14 подборов.

В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 99:97.

Самым результативным игроком у «Клипперс» стал Ивица Зубац, набравший 11 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Далласа» выступил Лука Дончич, у него 45 очков и 15 подборов.

Также «Финикс Санз» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 132:105.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 99
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Брансон - 22, Баллок - 17, Пауэлл - 6, Финни-Смит - 3, Грин - 2, Нтиликина - 2, Браун, Бёрк, Дав. Бертанс, Динвидди, Клебер , Крисс, Марьянович, Пинсон, Хардуэй-младший
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 24, Мэнн - 21, Моррис - 20, Зубац - 11, Коффи - 11, Кеннард - 5, Ковингтон - 5, Хартенштайн - 2, Батюм, Бостон, Джордж, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
132 : 105
Орландо Мэджик
Орландо
Финикс Санз: Букер - 26, Эйтон - 17, Бриджес - 14, Крэйг - 14, Краудер - 11, Джонсон - 10, Пол - 10, Пэйтон - 10, Холидей - 10, Макги - 8, Бийомбо - 2, Камински, Пэйн, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
Орландо Мэджик: Саггс - 20, Энтони - 17, Океке - 15, Картер - 14, Росс - 13, Вагнер - 12, Бамба - 6, Браздейкис - 2, Лопес - 2, Скофилд - 2, Харрис - 2, Айзек, Бол, Вагнер, Фульц, Хэмптон
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
117 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 33, Карри - 24, Уиггинс - 19, Куминга - 18, Пул - 11, Ли - 6, Луни - 3, Портер - 2, Бьелица - 1, Грин, Игуодала, Кьоцца, Муди, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Уэстбрук - 19, Хортон-Такер - 17, Дэвис - 16, Ривз - 13, Монк - 12, Брэдли - 8, Джонсон - 4, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Ховард, Эллингтон, Энтони
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