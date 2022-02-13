«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», «Даллас» уступил «Клипперс», несмотря на 45-15 Дончича

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 117:115.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Клэй Томпсон – 33 очка. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 26 очков и 14 подборов.
В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 99:97.
Самым результативным игроком у «Клипперс» стал Ивица Зубац, набравший 11 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Далласа» выступил Лука Дончич, у него 45 очков и 15 подборов.
Также «Финикс Санз» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 132:105.
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