УНИКС разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал «Енисей» из Красноярска. Счёт встречи — 97:77 в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал американский форвард Джон Браун, который записал на свой счёт 25 очков.

Стоит отметить, что основной задел подопечные Велимира Перасовича обеспечили себе уже в первой четверти, в которой смогли набрать 36 очков (36:23). В дальнейшем гости лишь увеличивали своё преимущество и в конечном итоге уверенно победили с разницей +20.

После 14 игр регулярного чемпионата УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея 12 побед при 2 поражениях. «Енисей» занимает восьмое место, имея в своём активе 4 победы и 9 поражений.