УНИКС разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал «Енисей» из Красноярска. Счёт встречи — 97:77 в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал американский форвард Джон Браун, который записал на свой счёт 25 очков.
Стоит отметить, что основной задел подопечные Велимира Перасовича обеспечили себе уже в первой четверти, в которой смогли набрать 36 очков (36:23). В дальнейшем гости лишь увеличивали своё преимущество и в конечном итоге уверенно победили с разницей +20.
После 14 игр регулярного чемпионата УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея 12 побед при 2 поражениях. «Енисей» занимает восьмое место, имея в своём активе 4 победы и 9 поражений.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
19:17
-
18:48
-
17:18
-
16:41
-
15:49
-
14:48
-
14:32
-
13:39
-
12:14
-
11:22
-
10:16
-
09:53
-
07:49
-
07:09
-
06:05
-
00:43
-
00:00
- 12 февраля 2022
-
22:51
-
21:46
-
20:46
-
19:01
-
18:41
-
17:22
-
17:01
-
16:18
-
15:38
-
14:38
-
13:56
-
13:51
-
12:48
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
09:16
-
07:27
Партнерский контент