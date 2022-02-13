Шакил О'Нил назвал двух спортсменов, которым он завидует

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал, что он завидует баскетболисту Майклу Джордану и игроку в американский футболу Тому Брэди.
«В какой-то момент такие парни, как мы, хотят иметь возможность посмотреть в зеркало и сказать: «У меня чертовски хорошая автобиография». Мое резюме, конечно, хорошее. У меня четыре перстня. Но ещё более невероятное резюме у Тома Брэди или Майкла Джордана. Брэди был в финале 10 раз и выиграл семь титулов, так что я хотел бы, чтобы моё резюме было таким же. Я завидую таким парням, как Том и Майкл», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.
Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Том пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провёл 22 сезона в лиге. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. Последние два года он выступал за команду «Тампа-Бэй».
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