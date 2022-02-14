Стефен Карри отреагировал на обмен своего брата Сета в сделке по Джеймсу Хардену

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на переход своего младшего брата Сета из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс».

Напомним, «Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на защитников Бена Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.

«Очевидно, что это был большой шаг. Я знаю, что он попал под перекрёстный огонь, когда «Филадельфия» совершала эту сделку — потому что ему там нравилось, ему нравилось выступать за них, и они играли хорошо. Я считаю, что он выиграл в этой ситуации. Надеюсь, он всё равно сможет выступать в команде, претендующей на победу, и будет играть важную роль в погоне за плей-офф с «Бруклином», — приводит слова Карри Fadeaway World.