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Трэйси Макгрэди назвал стартовую пятёрку всех времён

Трэйси Макгрэди назвал стартовую пятёрку всех времён
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Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди рассказал, кто, по его мнению, должен входить в стартовую пятёрку НБА всех времён.

«Я столько раз менял для себя эту пятёрку. Но сейчас она выглядит так: мой разыгрывающий, и это потому, что я просто его фанат, это Джейсон Кидд. Атакующий защитник — Майкл Джордан, лёгкий форвард — Леброн Джеймс. Тяжёлый форвард… Тут есть Кевин Гарнетт, Карл Мэлоун, Чарльз Баркли, Дирк Новицки… Но я выбираю Тима Данкана. В качестве центрового я выбираю Шакила О'Нила», — приводит слова Макгрэди Fadeaway World.

За свою карьеру в НБА Макгрэди выступал за такие клубы, как «Орландо Мэджик» «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс» и «Сан-Антонио Спёрс».

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