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Инсайдер — о действиях Джеймса Хардена: это нечестно по отношению к «Бруклину»

Инсайдер — о действиях Джеймса Хардена: это нечестно по отношению к «Бруклину»
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Инсайдер НБА Фрэнк Айзола выразил мнение, что «Филадельфия Сиксерс» и защитник Джеймс Харден намеренно затягивают с медосмотром после обмена, чтобы ухудшить положение «Бруклина».

«Карри и Драммонд уже были с новой командой в Майами, но не смогли выйти на паркет. Пропускавший последние матчи Харден не торопится прибыть в Филадельфию. Лиге нужно разобраться. Это нечестно по отношению к «Бруклину». Нечестно по отношению к Драммонду и Карри», — цитирует Айзолу Fadeaway World.

Напомним, Сет Карри и Андре Драммонд прошли медосмотр, но не смогли сыграть против «Майами Хит», потому что по правилам обменов сначала Харден должен получить разрешение врачей.

Напомним, Харден перешёл из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.

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