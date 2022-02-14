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«Зенит» разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей «+27»

«Зенит» разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей «+27»
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором польская «Зелёна-Гура» принимала санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 79:52 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Санкт-петербургский клуб выиграл все четыре четверти, последовательно увеличивая своё преимущество.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 21 очко. В составе «Зелёна-Гуры» отличился Тони Мейер, набравший 11 очков.

«Зелёна-Гура» следующий матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ проведёт 6 марта 2022 года. Соперником польской команды станет «Нижний Новгород». «Зенит» 17 февраля на выезде сыграет с «Цмоки-Минск».

«Зенит» занимает в регулярном чемпионате вторую позицию, «Зелёна-Гура» идёт на 12-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 февраля 2022, понедельник. 21:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
52 : 79
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Зелёна-Гура: Майер - 11, Апич - 9, Дево - 7, Мазурщак - 7, Жолниревич - 4, Сулима - 4, Джексон - 3, Зысковски - 3, Konrad Szymanski - 2, Брембли - 2
Зенит: Лойд - 21, Мики - 15, Карасёв - 11, Пойтресс - 9, Бэрон - 8, Картер - 8, Д. Кулагин - 3, Зубков - 2, Пушков - 2, Вольхин, Карванен
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