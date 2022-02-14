«Зенит» разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей «+27»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором польская «Зелёна-Гура» принимала санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 79:52 в пользу команды из Санкт-Петербурга.



Санкт-петербургский клуб выиграл все четыре четверти, последовательно увеличивая своё преимущество.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 21 очко. В составе «Зелёна-Гуры» отличился Тони Мейер, набравший 11 очков.



«Зелёна-Гура» следующий матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ проведёт 6 марта 2022 года. Соперником польской команды станет «Нижний Новгород». «Зенит» 17 февраля на выезде сыграет с «Цмоки-Минск».

«Зенит» занимает в регулярном чемпионате вторую позицию, «Зелёна-Гура» идёт на 12-й строчке.