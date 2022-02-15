Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан были признаны игроками недели в НБА.
Лука Дончич вместе с «Даллас Маверикс» выиграл два матча из трёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 43,0 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 8,3 передачи.
Демар Дерозан на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. «Чикаго» одержал три победы в этих матчах. В этих встречах форвард «Буллз» набирал в среднем 36,8 очка и совершал 5,5 подбора, реализуя 59,8 процента бросков с игры.
«Даллас Маверикс» с 33 победами и 24 поражениями занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго Буллз» с 36 победами и 21 поражением располагается на второй строчке в турнирной таблице Востока.
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