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«Портленд» обыграл «Милуоки», у Нуркича дабл-дабл

«Портленд» обыграл «Милуоки», у Нуркича дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в нём одержал «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 122:107.

Значительный вклад в успех гостей внёс Юсуф Нуркич – 23 очка и 16 подборов. У «Милуоки» выделился Джру Холидэй, на его счету 23 очка.

В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 120:109.

Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Никола Вучевич, набравший 25 очков и 16 подборов. Лучше всех у «Сан-Антонио.» выступил Деджанте Мюррей, у него 19 очков и 11 передач.

Также «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 120:90.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
120 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Дерозан - 40, Вучевич - 25, Уайт - 24, Досунму - 12, Браун - 8, Грин - 7, Джонс - 4, Hill, Болл, Брэдли, Карузо, Кук, Лавин, Маккинни, Симонович, Томас, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Уокер - 21, Макдермотт - 19, Мюррей - 19, Джонсон - 13, Пёлтль - 13, Коллинс - 9, Бэйтс-Диоп - 8, Васселл - 5, Примо - 2, Горан Драгич, Джонс, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Ричардсон, Саторански, Уискэмп
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
120 : 90
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 23, Валанчюнас - 18, Хэйс - 14, Джонс - 11, Темпл - 11, Ингрэм - 10, Маршалл - 8, Снелл - 8, Альварадо - 6, Кларк - 6, Грэм - 3, Эрнангомес - 2, Льюис, Мёрфи, Нэнс, Уильямсон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 20, Сиакам - 18, Буше - 15, Ачиува - 6, Берч - 6, Трент-мл. - 6, Барнс - 5, Бэнтон - 4, Янг - 4, Ануноби - 3, Ватанабэ - 3, Бонга, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
107 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Милуоки Бакс: Холидэй - 23, Нвора - 17, Портис - 17, Миддлтон - 16, Аллен - 14, Wigginton - 11, Ибака - 6, Монро - 3, Адетокунбо, Адетокунбо, Коннотон, Лопес, Мамукелашвили, Мэттьюз, Хилл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 31, Харт - 27, Нуркич - 23, Уинслоу - 13, Эллеби - 10, Уотфорд - 9, Маклемор - 5, Браун - 2, Хьюз - 2, Блевинс, Бледсо, Джонсон, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Смит
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