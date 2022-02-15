«Портленд» обыграл «Милуоки», у Нуркича дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в нём одержал «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 122:107.



Значительный вклад в успех гостей внёс Юсуф Нуркич – 23 очка и 16 подборов. У «Милуоки» выделился Джру Холидэй, на его счету 23 очка.



В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 120:109.



Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Никола Вучевич, набравший 25 очков и 16 подборов. Лучше всех у «Сан-Антонио.» выступил Деджанте Мюррей, у него 19 очков и 11 передач.



Также «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 120:90.