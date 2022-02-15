«Локомотив-Кубань» на выезде проиграл «Астане» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником краснодарского клуба была «Астана» из Нур-Султана. Встреча завершилась со счётом 87:83 (20:25, 24:21, 22:18, 21:19) в пользу клуба из Казахстана.
Весь матч команды провели в упорной борьбе, не давая друг другу возможности уйти в значительный отрыв. Исход противостояния решался в заключительной 10-минутке, на которую баскетболисты «Астаны» выходили, лидируя с преимуществом в два очка. Характер матча в четвёртой четверти не поменялся, а победу праздновал клуб из Казахстана.
В составе победителей больше всего очков набрал Энтони Хики (43), у российской команды лучшую результативность показал Эррик Макколлум (17).
В следующем туре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт 18 февраля. Начало — в 19:30 мск. «Астана» 17 февраля на домашней арене сыграет с УНИКСом. Встреча запланирована на 16:30 мск.
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