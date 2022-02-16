Яннис Адетокунбо повторил достижение Уилта Чемберлена и Карла Мэлоуна

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» стал автором уникального достижения в лиге, которое ранее покорялось только легендам баскетбола Уилту Чемберлену и Карлу Мэлоуну.
В этой встрече Адектокунбо набрал 50 очков и совершил 14 подборов, 17 из 21 броска с игры (81 процент. Он стал третьим игроком в истории, которому удалось набрать 50 и более очков, совершить более 10 подборов и реализовать 80 и более процентов бросков с игру. Чемберлену такое удавалось четырежды за карьеру, Мэлоун добивался подобной статистики один раз.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.
Адетокунбо набрал 50 очков, сделав всего 21 бросок с игры. Это четвёртый результат в истории лиги.
Напомним, по итогам встречи «Бакс» одержали победу – 128:119.
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