Гэри Пэйтон объяснил нападки Скотти Пиппена в адрес Майкла Джордана

Известный баскетболист Гэри Пэйтон рассказал, почему Скотти Пиппен так часто негативно высказывается в адрес бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Скотти Пиппен многое изменил для «Чикаго Буллз». Если бы не он, я думаю, они бы не выиграли так много. Потому что он всегда защищал лучшего игрока соперника, делал решающие подборы, делал решающие блоки и тому подобное. Вот почему он был немного злым из-за фильма», — приводит слова Пэйтона Fadeaway World.

Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.