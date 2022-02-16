Гэри Пэйтон объяснил нападки Скотти Пиппена в адрес Майкла Джордана

Известный баскетболист Гэри Пэйтон рассказал, почему Скотти Пиппен так часто негативно высказывается в адрес бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
«Скотти Пиппен многое изменил для «Чикаго Буллз». Если бы не он, я думаю, они бы не выиграли так много. Потому что он всегда защищал лучшего игрока соперника, делал решающие подборы, делал решающие блоки и тому подобное. Вот почему он был немного злым из-за фильма», — приводит слова Пэйтона Fadeaway World.
Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.
- 16 февраля 2022
-
23:35
-
22:31
-
21:32
-
20:50
-
19:45
-
18:04
-
17:13
-
16:57
-
15:17
-
14:55
-
13:49
-
12:47
-
11:51
-
10:35
-
09:35
-
08:22
-
06:15
-
00:53
- 15 февраля 2022
-
23:58
-
23:09
-
22:31
-
21:18
-
20:10
-
19:53
-
19:44
-
19:13
-
17:48
-
17:29
-
16:28
-
15:21
-
14:39
-
13:29
-
12:25
-
11:10
-
10:19