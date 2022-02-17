Чарльз Баркли: я не хочу сидеть в студии с толстозадым Шаком и ждать, когда упаду замертво

Легенда НБА и телеведущий «Inside the NBA» на канале TNT Чарльз Баркли рассказал, сколько времени он ещё планирует провести на телевидении.

«Это было очень здорово. Я люблю Эрни, Кенни, Шака и всех, с кем мы работаем. Но я просто не чувствую необходимости работать до самой смерти. Мне будет 61 год, если я доработаю до конца своего контракта. И мне не хочется умереть на телевидении. Я хочу умереть на поле для гольфа или где-нибудь на рыбалке. Я не хочу сидеть в студии с толстозадым Шаком и ждать, когда упаду замертво. Я доработаю свой контракт и на этом, наверное, закончу», — сказал Баркли.

После карьеры Баркли также издал несколько книг и проявлял интерес к публичной политике. В октябре 2008 года он заявил о том, что будет баллотироваться на пост губернатора штата Алабама в 2014 году, однако затем изменил мнение и прекратил избирательную кампанию в 2010-м.