УНИКС разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» на своей площадке принимала казанский УНИКС. Счёт встречи — 84:53 в пользу гостей.



Подопечные Велимира Перасовича обеспечили себе отрыв уже в первой половине встречи — к большому перерыву преимущество казанцев составляло восемь очков. В третьем игровом отрезке УНИКС фактически поставил точку в матче, доведя отрыв до 18 очков, а в заключительной четверти окончательно оформил разгром.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Канаан, набравший 17 очков. В составе хозяев 20 очков набрал Энтони Хики.



После 15 игр регулярного чемпионата УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея 13 побед при 2 поражениях. «Астана» занимает девятое место, имея в своём активе 3 победы и 9 поражений.