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Стефен Карри назвал величайшего игрока в истории НБА

Стефен Карри назвал величайшего игрока в истории НБА
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал легендарного баскетболиста Майкла Джордана величайшим игроком в истории НБА. Карри отметил, что «Чикаго Буллз» времён Джордана был великолепен.

«Любой болван, любой, кто смотрел эту команду, знает, насколько они были великолепны и насколько велик Майкл Джордан. Величайший из всех», — приводит слова Стефена Карри Fadeaway World.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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