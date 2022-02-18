Стивен Эй Смит назвал команду, являющуюся национальным позором США
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит выступил с резкой критикой команды «Нью-Йорк Никс» после её поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». В ходе встречи баскетболисты «Никс» вели с преимуществом в 28 очков (106:111).
«Нью-Йорк Никс» — это национальный позор, дамы и господа. Они просто ужасны. Говорят, Тиббс может уйти, потому что руководство команды больше его не любит. Так вот — мне абсолютно плевать после сегодняшней встречи. С Джулиусом Рэндлом всё кончено.
Леон Роуз — у нас есть заключенные в тюрьмах, которые гораздо заметнее, чем он. Он является президентом по баскетбольным операциям, но мы не можем его найти. Это просто ужас, их игре нет никаких оправданий», – сказал Смит в эфире шоу NBA на ESPN.
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