Стивен Эй Смит назвал команду, являющуюся национальным позором США

Известный телеведущий Стивен Эй Смит выступил с резкой критикой команды «Нью-Йорк Никс» после её поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». В ходе встречи баскетболисты «Никс» вели с преимуществом в 28 очков (106:111).



«Нью-Йорк Никс» — это национальный позор, дамы и господа. Они просто ужасны. Говорят, Тиббс может уйти, потому что руководство команды больше его не любит. Так вот — мне абсолютно плевать после сегодняшней встречи. С Джулиусом Рэндлом всё кончено.



Леон Роуз — у нас есть заключенные в тюрьмах, которые гораздо заметнее, чем он. Он является президентом по баскетбольным операциям, но мы не можем его найти. Это просто ужас, их игре нет никаких оправданий», – сказал Смит в эфире шоу NBA на ESPN.