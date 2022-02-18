Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит назвал команду, являющуюся национальным позором США

Стивен Эй Смит назвал команду, являющуюся национальным позором США
Комментарии

Известный телеведущий Стивен Эй Смит выступил с резкой критикой команды «Нью-Йорк Никс» после её поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». В ходе встречи баскетболисты «Никс» вели с преимуществом в 28 очков (106:111).

«Нью-Йорк Никс» — это национальный позор, дамы и господа. Они просто ужасны. Говорят, Тиббс может уйти, потому что руководство команды больше его не любит. Так вот — мне абсолютно плевать после сегодняшней встречи. С Джулиусом Рэндлом всё кончено.

Леон Роуз — у нас есть заключенные в тюрьмах, которые гораздо заметнее, чем он. Он является президентом по баскетбольным операциям, но мы не можем его найти. Это просто ужас, их игре нет никаких оправданий», – сказал Смит в эфире шоу NBA на ESPN.

Новость по теме
«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» после камбэка с «-28», «Бостон» прервал серию из 9 побед
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022