Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон Селтикс» проиграл «Детройту» с разницей в одно очко

«Бостон Селтикс» проиграл «Детройту» с разницей в одно очко
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимали «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 130:109.

В «Орландо» самым результативным игроком стал Коул Энтони с 23 очками. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Богдан Богданович с 23 очками.

НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
109 : 130
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Энтони - 23, Саггс - 19, Вагнер - 12, Бамба - 11, Картер - 10, Харрис - 9, Скофилд - 8, Океке - 7, Браздейкис - 6, Росс - 4, Айзек, Бол, Вагнер, Лопес, Фульц, Хэмптон
Атланта Хоукс: Богданович - 23, Янг - 22, Хаертер - 15, Хантер - 14, Оконгву - 12, Галлинари - 11, Райт - 10, Л. Уильямс - 9, Капела - 8, Дьенг - 3, Нокс - 3, Джонсон, Коллинс, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс

В параллельном матче «Бостон Селтикс» проиграл аутсайдеру Восточной конференции «Детройту Пистонс» всего 1 очко со счётом 111:112. Встреча прошла на площадке «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США).

Самым результативным игроком в «Бостоне» стал Джейлен Браун, принёсший команде 31 очко. Самым эффективным в «Детройте» стал Джереми Грант с 24 очками.

НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 22, Хорфорд - 19, Уильямс - 17, Уайт - 9, Несмит - 5, Притчард - 4, Тайс - 4, Корнет, Смарт, Томас, Уильямс, Хозер
Детройт Пистонс: Грант - 24, Бей - 20, Каннингем - 20, Олиник - 15, Стюарт - 12, Багли III - 6, Диалло - 6, Джозеф - 5, Хейз - 4, Гарза, Джексон, Ли, Ливерс, Макгрудер, Пикетт, Смит

В другой игре «Индиана Пэйсерс» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 113:108.

В «Индиане» самым результативными игроком стал Тайрис Халибёртон (дабл-дабл из 20 очков и 14 передач) Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кентавиус Колдуэлл-Поуп с 27 очками.

НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
113 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 21, Taylor - 18, Бриссетт - 17, Томпсон - 17, Хилд - 15, Stephenson - 11, Смит - 8, Вашингтон - 6, Sykes, Битадзе, Брогдон, Джексон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Вашингтон Уизардс: Колдуэлл-Поуп - 27, Кузма - 26, Авдия - 14, Нето - 10, Смит - 10, Кисперт - 9, Гилл - 5, Брайант - 4, Уинстон - 3, Бил, Гэффорд, Кэри, Порзингис, Тодд, Хатимура, Ээи

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс » проиграл «Бруклин Нетс» со счётом 106:111. Встреча прошла на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Самым результативным игроком в «Нью-Йорк Никс» стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Самым эффективным в «Бруклине» стал Кэмерон Томас с 21 очком. Его одноклубник Ламаркус Олдридж офрмил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 31, Куикли - 18, Фурнье - 16, Уокер - 9, Гримс - 8, Топпин - 8, Гибсон - 6, Реддиш - 5, Бёркс - 3, Робинсон - 2, Арчидиаконоу, Барретт, Макбрайд, Ноэль, Роуз, Саманич, Симс
Бруклин Нетс: Томас - 21, Карри - 20, Олдридж - 18, Джонсон - 14, Драммонд - 11, Браун - 9, Гриффин - 8, Миллз - 8, Картер - 2, Дюк, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Симмонс, Харрис, Шарп, Эдвардс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022