«Бостон Селтикс» проиграл «Детройту» с разницей в одно очко

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимали «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 130:109.

В «Орландо» самым результативным игроком стал Коул Энтони с 23 очками. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Богдан Богданович с 23 очками.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» проиграл аутсайдеру Восточной конференции «Детройту Пистонс» всего 1 очко со счётом 111:112. Встреча прошла на площадке «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США).

Самым результативным игроком в «Бостоне» стал Джейлен Браун, принёсший команде 31 очко. Самым эффективным в «Детройте» стал Джереми Грант с 24 очками.

В другой игре «Индиана Пэйсерс» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 113:108.

В «Индиане» самым результативными игроком стал Тайрис Халибёртон (дабл-дабл из 20 очков и 14 передач) Лучшей результативностью в составе гостей отметился Кентавиус Колдуэлл-Поуп с 27 очками.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс » проиграл «Бруклин Нетс» со счётом 106:111. Встреча прошла на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Самым результативным игроком в «Нью-Йорк Никс» стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Самым эффективным в «Бруклине» стал Кэмерон Томас с 21 очком. Его одноклубник Ламаркус Олдридж офрмил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.