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Состоялся Турнир восходящих звёзд НБА и Матч знаменитостей. Определены MVP игр

Состоялся Турнир восходящих звёзд НБА и Матч знаменитостей. Определены MVP игр
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В Кливленде стартовал уик-энд всех звёзд НБА — 2022. В первый день прошли Матч знаменитостей и Турнир восходящих звёзд с участием четырёх команд под руководством легенд лиги. В финальном матче Турнира восходящих звёзд команда Бэрри оказалась сильнее команды Айзеи со счётом 25:20.

Матч знаменитостей

Команда Билла Уолтона – Команда Доминика Уилкинса – 65:51

Алекс Туссан набрал 18 очков в составе команды Уолтона и стал MVP Матча знаменитостей.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

Турнир восходящих звёзд

1/2 финала

Команда Айзеи Томаса – Команда Джеймса Уорти – 50:49
Команда Айзеи: Бей 16, Стюарт 10 + 6 подборов, Бэйн 10
Команда Уорти: Грин 20, Саггс 16

Команда Рика Бэрри – Команда Гэри Пэйтона – 50:48
Команда Бэрри: Мобли 13 + 8 подборов, Каннингем 13 + 5 подборов + 6 передач
Команда Пэйтона: Макдэниелс 12, Хайлэнд 10

Финал

Команда Айзеи Томаса — Команда Рика Бэрри – 20:25
Команда Айзеи: Ачиува 12, Бей 5
Команда Рика Бэрри: Мобли, Каннингем, Тейт все – 5, Дэниелс 4.

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем признан MVP Турнира восходящих звёзд НБА.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

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