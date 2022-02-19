Состоялся Турнир восходящих звёзд НБА и Матч знаменитостей. Определены MVP игр

В Кливленде стартовал уик-энд всех звёзд НБА — 2022. В первый день прошли Матч знаменитостей и Турнир восходящих звёзд с участием четырёх команд под руководством легенд лиги. В финальном матче Турнира восходящих звёзд команда Бэрри оказалась сильнее команды Айзеи со счётом 25:20.



Матч знаменитостей



Команда Билла Уолтона – Команда Доминика Уилкинса – 65:51



Алекс Туссан набрал 18 очков в составе команды Уолтона и стал MVP Матча знаменитостей.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

Турнир восходящих звёзд



1/2 финала



Команда Айзеи Томаса – Команда Джеймса Уорти – 50:49

Команда Айзеи: Бей 16, Стюарт 10 + 6 подборов, Бэйн 10

Команда Уорти: Грин 20, Саггс 16



Команда Рика Бэрри – Команда Гэри Пэйтона – 50:48

Команда Бэрри: Мобли 13 + 8 подборов, Каннингем 13 + 5 подборов + 6 передач

Команда Пэйтона: Макдэниелс 12, Хайлэнд 10



Финал



Команда Айзеи Томаса — Команда Рика Бэрри – 20:25

Команда Айзеи: Ачиува 12, Бей 5

Команда Рика Бэрри: Мобли, Каннингем, Тейт все – 5, Дэниелс 4.

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем признан MVP Турнира восходящих звёзд НБА.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.