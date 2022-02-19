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Молодой игрок НБА распивал текилу и показывал пачки денег во время частного перелёта

Молодой игрок НБА распивал текилу и показывал пачки денег во время частного перелёта
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Баскетболист «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант отправился в Кливленд на Матч звёзд НБА на частном рейсе вместе со своей семьёй и окружением. Члены семьи Моранта вели во время перелёта прямую трансляцию в «Инстаграме», в которую попали эпизоды, в которых 22-летний баскетболист пьёт текилу прямо из бутылки и демонстрирует пачки долларов.

Действия дебютанта Матча звёзд НБА вызвали осуждение в социальных сетях.

Посмотреть видео можно на странице Overtime в «Твиттере».

В 46 матчах нынешнего регулярного чемпионата НБА Морант записывал себе в актив в среднем 26,8 очка, 5,9 подбора, 6,9 передачи и 1,2 перехвата.

Ранее стало известно, что Морант начал встречаться с американской моделью Джоанной Леей. 40-летняя Лея почти в два раза старше 22-летнего Моранта.

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