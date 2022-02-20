Определены победители конкурсов трёхочковых и мастерства на Матче звёзд НБА

В Кливленде состоялись конкурсы мастерства и трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд НБА.
Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс победил в конкурсе трёхочковых. Таунс стал первым «большим» после Кевина Лава (2012), которому удалось сделать это. В финальном раунде Таунс набрал 29 баллов, обыграв защитников Люка Кеннарда и Трэя Янга (оба – 26). Центровой «Миннесоты» побил рекорд Девина Букера (28) по количеству баллов в финале, установленный четыре года назад в Лос-Анджелесе.
В конкурсе также участвовали Патрик Миллс («Бруклин Нетс»), Фред Ванвлит («Торонто Рэпторс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Десмонд Бэйн («Мемфис Гриззлис») и Си Джей Макколлум («Нью-Орлеан Пеликанс»).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.
Команда «Кливленд Кавальерс» победила в конкурсе мастерства. Игроки «Кливленда» Джарретт Аллен, Дариус Гарлэнд и Эван Мобли победили команду новичков с Кейдом Каннингемом, Джошем Гидди и Скотти Барнсом в финальном раунде, который решался бросками с центра площадки. Победителям хватило всего двух попыток и 5,5 секунды, чтобы забросить с центра. Команда новичков сделала это за 9,9 секунды.
В предыдущем раунде команде «Кавальерс» и команде братьев Адетокунбо потребовался тай-брейк, чтобы определить финалиста. Яннис Адетокунбо смазал первый бросок своей команды из-за дуги, Гарлэнд был точен и вывел «Кливленд» в финал.
Конкурс мастерства состоял из соревнований по броскам, передачам, дриблингу и броскам с центра.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.
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