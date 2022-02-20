Определён MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Форвард УНИКСа Марио Хезонья был признан MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ, в котором «Звёзды мира» победили «Звёзд России» (129:121). Хорват набрал 29 очков, сделал 4 подбора и 3 передачи.

Также Хезонья стал победителем конкурса данков. В финале он обошёл по оценкам жюри Алекса Пойтресса. За свой последний данк форвард получил максимальное количество баллов от жюри.

Ранее состоялся конкурс трёхочковых, в котором участвовали Андрей Воронцевич (УНИКС), Павел Сергеев («Автодор»), Билли Бэрон («Зенит»), Марио Хезонья (УНИКС). Победу одержал Бэрон, переигравший всё того же Хезонью в финале.

Звёзды России – Звёзды Мира – 121:129 (41:36, 23:38, 32:22, 25:33)

Р: Кулагин 17 + 10 передач, Воронцевич 5 + 11 подборов, Швед 15 + 7 передач, Астапкович 16, Боломбой 13

М: Хезонья 29, Мики 28 + 11 подборов, Макколлум 17 + 5 передач.