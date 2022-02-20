Илона Корстин: Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков хорошо вписались в наш формат Матча звёзд

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о Матче звёзд, в котором Звёзды мира обыграли Звёзд России (129:121).

«Открытие Матча звёзд было очень качественным, мы впервые на сцене применили технологию 3d проекций. У нас были два новых ведущих Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков, которые хорошо вписались в наш формат. Отлично сыграли наши баскетболисты, они действовали ярко — было много данков и точных бросков. А Марио Хезонья отработал на 200%, настоящая звезда, которая украсила наш праздник.



В этот раз был выбран более сжатый формат – мы уложились в 2 часа — для болельщиков и для ТВ он был более удобен. Мне лично понравился Матч звёзд, я получила удовольствие. На данный момент формат матча «Звёзды России» против «Звёзд мира» наиболее привычен и понятен для наших болельщиков. Иностранцы в командах Лиги ВТБ часто меняются или уходят после одного сезона. Так бы мы, конечно, смогли сделать, например, команду Алексея Шведа и Марио Хезоньи. Если Марио останется, то почему бы не попробовать новый формат? Приятно, что многие игроки приходят на Матч звёзд со своими детьми, получается создать семейную атмосферу на арене», — сказала Корстин в комментарии корреспонденту «Чемпионата».