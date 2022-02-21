Стефен Карри установил фантастический рекорд по трёхочковым и стал MVP Матча звёзд НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорх» Стефен Карри установил новый рекорд Матчей звезд НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков.
Матч звёзд состоялся в ночь на понедельник в Кливленде. Команда Леброна Джеймса со счетом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Карри, игравший за команду Джеймса, стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков, и был признан MVP матча. Он реализовал 16 из 27 бросков из-за дуги. Ранее рекорд по количеству точных трёхочковых бросков в Матче звезд НБА принадлежал форварду Полу Джорджу, который в 2016 году отметился девятью трёхочковыми попаданиями.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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