Эксперт ESPN объяснил, в чём Леброн Джеймс превзошёл Майкла Джордана

Эксперт ESPN Макс Келлерман рассказал, в чём лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превосходит легендарного Майкла Джордана.
«Путь Леброна Джеймса был труднее, потому что он не попал в такую НБА, где со временем его команда пригласила тренера уровня Фила Джексона и вырастила парня типа Скотти Пиппена. Ему пришлось покинуть «Кливленд», чтобы найти это.
И у Джордана не было доминирующего соперника уровня «Голден Стэйт». Зато такая команда была у Леброна — и, кстати, до прихода туда Кевина Дюранта он сделал из них посмешище. Леброн должен был убить монстра, а от Майкла этого не требовалось, ведь он сам был монстром», — сказал Келлерман.
Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу нынешней роли Джеймса в «Лейкерс».
- 21 февраля 2022
-
16:16
-
15:23
-
14:32
-
13:14
-
12:41
-
11:13
-
10:12
-
10:00
-
09:14
-
08:34
-
08:17
-
07:03
-
02:12
-
00:31
- 20 февраля 2022
-
23:47
-
22:38
-
22:23
-
22:13
-
21:54
-
21:26
-
20:17
-
19:17
-
19:11
-
18:16
-
17:21
-
17:00
-
15:48
-
15:09
-
14:20
-
13:08
-
12:17
-
11:42
-
10:25
-
09:46
-
09:17