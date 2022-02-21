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Эксперт ESPN объяснил, в чём Леброн Джеймс превзошёл Майкла Джордана

Эксперт ESPN объяснил, в чём Леброн Джеймс превзошёл Майкла Джордана
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Эксперт ESPN Макс Келлерман рассказал, в чём лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превосходит легендарного Майкла Джордана.

«Путь Леброна Джеймса был труднее, потому что он не попал в такую НБА, где со временем его команда пригласила тренера уровня Фила Джексона и вырастила парня типа Скотти Пиппена. Ему пришлось покинуть «Кливленд», чтобы найти это.

И у Джордана не было доминирующего соперника уровня «Голден Стэйт». Зато такая команда была у Леброна — и, кстати, до прихода туда Кевина Дюранта он сделал из них посмешище. Леброн должен был убить монстра, а от Майкла этого не требовалось, ведь он сам был монстром», — сказал Келлерман.

Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу нынешней роли Джеймса в «Лейкерс».

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