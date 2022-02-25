Клубы Евролиги не поддержали предложение «Жальгириса» о бойкоте матчей с командами из РФ

Генеральный менеджер литовского «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас на прошедшем заседании Евролиги призвал клубы, участвующие в турнире, бойкотировать оставшиеся матчи против российских команд, сообщает инсайдер Донатас Урбонас в своём «твиттере». Как сообщает источник, Мотеюнас не получил поддержку со стороны других клубов лиги.



Напомним, Евролига провела встречу в онлайн-формате с участием всех 18 команд, участвующих в турнире. На ней обсудили формат завершающей стадии нынешнего сезона в контексте событий на Украине.



Было принято решение о разработке плана по переносу всех игр, запланированных для проведения в России, на нейтральную территорию. При этом выездные матчи российских команд, запланированные за пределами РФ должны пройти согласно графику.



Как сообщили источники, «Жальгирис» ни на каких условиях не хочет играть оставшиеся матчи с российскими клубами.