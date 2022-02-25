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Матч баскетбольных сборных Нидерландов и России отложен на неопределённый срок

Матч баскетбольных сборных Нидерландов и России отложен на неопределённый срок
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Матч квалификации чемпионата мира 2023 года между сборными Нидерландов и России отложен на неопределённый срок, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Такое решение было принято в связи с объявлением президентом России о начале военной спецоперации на Украине. Точная дата и место проведения встречи будут объявлены дополнительно.

Напомним, вчера, 24 февраля, сборная России обыграла баскетболистов национальной команды Нидерландов в матче третьего тура европейской квалификации чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 80:69. Второй матч должен был пройти 27 февраля в Алмере. Планировалось, что сборная России отправится из Перми в Нидерланды в субботу. Вместо этого баскетболисты завтра вернутся в расположение своих клубов.

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