Матч баскетбольных сборных Нидерландов и России отложен на неопределённый срок

Матч квалификации чемпионата мира 2023 года между сборными Нидерландов и России отложен на неопределённый срок, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Такое решение было принято в связи с объявлением президентом России о начале военной спецоперации на Украине. Точная дата и место проведения встречи будут объявлены дополнительно.



Напомним, вчера, 24 февраля, сборная России обыграла баскетболистов национальной команды Нидерландов в матче третьего тура европейской квалификации чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 80:69. Второй матч должен был пройти 27 февраля в Алмере. Планировалось, что сборная России отправится из Перми в Нидерланды в субботу. Вместо этого баскетболисты завтра вернутся в расположение своих клубов.