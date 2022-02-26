Источник: Марюс Григонис намерен покинуть ЦСКА

Литовский атакующий защитник ПБК ЦСКА Марюс Григонис намерен разорвать контракт с московским клубом, сообщает Metaratings. По информации источника, на баскетболиста оказывается давление со стороны правительства Литвы, которое требует его ухода из российской команды.



Марюс Григонис стал игроком ЦСКА летом 2021 года. В Евролиге он принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата сезона-2021/2022.



Ранее сообщалось, что Торнике Шенгелия принял решение разорвать контракт с ЦСКА в одностороннем порядке и отправиться в Испанию, где в настоящее время находится его семья. Игроком красно-синих Торнике стал летом прошлого года.



Вскоре агент игрока рассказал, что игрок не разрывал соглашение с армейским клубом.