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Источник: Марюс Григонис намерен покинуть ЦСКА

Источник: Марюс Григонис намерен покинуть ЦСКА
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Литовский атакующий защитник ПБК ЦСКА Марюс Григонис намерен разорвать контракт с московским клубом, сообщает Metaratings. По информации источника, на баскетболиста оказывается давление со стороны правительства Литвы, которое требует его ухода из российской команды.

Марюс Григонис стал игроком ЦСКА летом 2021 года. В Евролиге он принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что Торнике Шенгелия принял решение разорвать контракт с ЦСКА в одностороннем порядке и отправиться в Испанию, где в настоящее время находится его семья. Игроком красно-синих Торнике стал летом прошлого года.

Вскоре агент игрока рассказал, что игрок не разрывал соглашение с армейским клубом.

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