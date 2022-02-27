46 очков Моранта помогли «Мемфису» выиграть у «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Чикаго (США), в котором на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 116:110.
Значительный вклад в успех гостей внёс Джа Морант – 46 очков. Также стоит отметить Стивена Адамса, у которого дабл-дабл (12 очков и 21 подбор). У «Чикаго» выделился Демар Дерозан, на его счету 31 очко. Никола Вучевич же заработал дабл-дабл (11 очков и 13 подборов).
В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Вашингтон Уизардс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 92:86.
Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Лаури Маркканен, набравший 23 очка. Также стоит отметить Джарретта Аллена, у которого дабл-дабл (18 очков и 14 подборов). Лучше всех у «Вашингтона» выступил Кайл Кузма, у него 34 очка и 13 подборов.
Также «Атланта Хоукс» обыграла «Торонто Рэпторс» (127:100) – у Трея Янга дабл-дабл (41 очко и 11 передач) и «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Майами Хит» (129:133).
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