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46 очков Моранта помогли «Мемфису» выиграть у «Чикаго»

46 очков Моранта помогли «Мемфису» выиграть у «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Чикаго (США), в котором на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 116:110.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джа Морант – 46 очков. Также стоит отметить Стивена Адамса, у которого дабл-дабл (12 очков и 21 подбор). У «Чикаго» выделился Демар Дерозан, на его счету 31 очко. Никола Вучевич же заработал дабл-дабл (11 очков и 13 подборов).

В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Вашингтон Уизардс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 92:86.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Лаури Маркканен, набравший 23 очка. Также стоит отметить Джарретта Аллена, у которого дабл-дабл (18 очков и 14 подборов). Лучше всех у «Вашингтона» выступил Кайл Кузма, у него 34 очка и 13 подборов.

Также «Атланта Хоукс» обыграла «Торонто Рэпторс» (127:100) – у Трея Янга дабл-дабл (41 очко и 11 передач) и «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Майами Хит» (129:133).

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
92 : 86
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Маркканен - 23, Осман - 19, Аллен - 18, Мобли - 14, Гудвин - 8, Окоро - 6, Лав - 4, Гарлэнд, Дэвис, ЛеВерт, Нембхард, Рондо, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Уэйд, Фрейзер
Вашингтон Уизардс: Кузма - 34, Гэффорд - 14, Колдуэлл-Поуп - 13, Хатимура - 10, Смит - 5, Брайант - 4, Нето - 4, Кисперт - 2, Авдия, Бил, Гилл, Кэри, Порзингис, Тодд, Уинстон, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
127 : 100
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Янг - 41, Оконгву - 17, Богданович - 14, Хаертер - 14, Хантер - 14, Капела - 8, Райт - 6, Джонсон - 4, Галлинари - 3, Дьенг - 3, Мэйс - 2, Нокс - 1, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 24, Ачиува - 21, Сиакам - 14, Янг - 10, Трент-мл. - 9, Барнс - 6, Флинн - 6, Ватанабэ - 5, Буше - 3, Бэнтон - 2, Ануноби, Берч, Бонга, Джонсон, Михайлюк, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
110 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Чикаго Буллз: Дерозан - 31, Лавин - 28, Уайт - 15, Грин - 12, Вучевич - 11, Джонс - 8, Томпсон - 5, Hill, Болл, Браун, Брэдли, Досунму, Карузо, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 46, Адамс - 12, Бейн - 12, Джонс - 11, Уильямс - 9, Джексон - 8, Мелтон - 7, Андерсон - 6, Кларк - 4, Кончар - 1, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
133 : 129
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Адебайо - 36, Батлер - 27, Хироу - 27, Лоури - 13, Винсент - 12, Дедмон - 10, Робинсон - 6, Такер - 2, Smart, Гай, Мартин, Моррис, Оладипо, Страс, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Сан-Антонио Спёрс: Бэйтс-Диоп - 22, Васселл - 22, Уокер - 22, Джонс - 19, Ландейл - 14, Ричардсон - 10, Примо - 7, Коллинс - 5, Кейкок - 4, Макдермотт - 4, Джонсон, Лэнгфорд, Мюррей, Пёлтль, Уискэмп
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