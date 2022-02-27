«Бруклин» одолел «Милуоки», у Адетокунбо – дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 126:123.



Значительный вклад в успех гостей внёс Кайри Ирвинг – 38 очков. Также стоит отметить Андре Драммонда, у которого дабл-дабл (17 очков и 12 подборов). У «Милуоки» выделился Бобби Портис, на его счету 30 очков. Яннис Адетокунбо же заработал дабл-дабл (29 очков и 14 подборов).

В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» провёл игру с «Сакраменто Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 115:110.



Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Аарон Гордон, набравший 23 очка. Также стоит отметить Николу Йокича, у которого трипл-дабл (18 очков, 10 подборов и 11 передач). Лучше всех у «Сакраменто» выступил Харрисон Барнс, у него 24 очка. Домантас Сабонис же заработал дабл-дабл (14 очков и 16 подборов).