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«Бруклин» одолел «Милуоки», у Адетокунбо – дабл-дабл

«Бруклин» одолел «Милуоки», у Адетокунбо – дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 126:123.

Значительный вклад в успех гостей внёс Кайри Ирвинг – 38 очков. Также стоит отметить Андре Драммонда, у которого дабл-дабл (17 очков и 12 подборов). У «Милуоки» выделился Бобби Портис, на его счету 30 очков. Яннис Адетокунбо же заработал дабл-дабл (29 очков и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 126
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Портис - 30, Адетокунбо - 29, Миддлтон - 25, Холидэй - 19, Ибака - 8, Аллен - 7, Мэттьюз - 5, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Картер, Коннотон, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Хилл
Бруклин Нетс: Ирвинг - 38, Карри - 19, Драммонд - 17, Браун - 15, Олдридж - 11, Томас - 9, Джонсон - 7, Горан Драгич - 6, Эдвардс - 3, Миллз - 1, Гриффин, Дюк, Дюрант, Клэкстон, Симмонс, Харрис, Шарп

В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» провёл игру с «Сакраменто Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 115:110.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Аарон Гордон, набравший 23 очка. Также стоит отметить Николу Йокича, у которого трипл-дабл (18 очков, 10 подборов и 11 передач). Лучше всех у «Сакраменто» выступил Харрисон Барнс, у него 24 очка. Домантас Сабонис же заработал дабл-дабл (14 очков и 16 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
115 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Гордон - 23, Моррис - 21, Йокич - 18, Бартон - 13, Хиланд - 11, Казинс - 9, Риверс - 7, Грин - 5, Форбс - 5, Грин - 3, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Рид, Ховард, Чанчар
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Барнс - 24, Холидэй - 15, Сабонис - 14, Лэмб - 12, Лайлз - 7, Джонс - 4, Харклесс - 4, Лень - 3, Дивинченцо - 1, Джексон, Дэвис, Кета, Мету, Митчелл, Холмс
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