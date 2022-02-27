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Кайл Лоури вышел на 16-е место в истории НБА по реализованным трёхочковым

Кайл Лоури вышел на 16-е место в истории НБА по реализованным трёхочковым
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Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (133:129) реализовал 3 трёхочковых броска и увеличил этот показатель за карьеру до 1931. На счету Смита – 1930. Таким образом, 35-летний защитник вышел на 16-е место в истории НБА по количеству точных трёхочковых бросков.

15-е место в списке занимает завершивший карьеру Джей Джей Редик (1950). Напомним, в середине декабря 2021 года разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на первое место по этому показателю.

Первая десятка рекордсменов выглядит следующим образом:

1. Стефен Карри
2. Рэй Аллен
3. Реджи Миллер
4. Джеймс Харден
5. Кайл Корвер
6. Винс Картер
7. Джейсон Терри
8. Джамал Кроуфорд
9. Пол Пирс
10. Дэмьен Лиллард

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